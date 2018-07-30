” نيمار ” معترفا: نعم أبالغ في السقوط

نواف السالم(صدى):

كشفت تصريحات للاعب كرة القدم البرازيلي نيمار، عن اعترافه بالمبالغة في بعض ردود فعله في أعقاب تعرضه للإعاقة والسقوط خلال منافسات كأس العالم روسيا 2018.

وصرّح اللاعب البرازيلي: ” ربما تظنون أنني أبالغ، وأنا بالغت بالفعل أحيانًا، لكن الحقيقة هي أنني أعاني داخل الملعب ” ، مضيفًا: ” ربما ترون أنني أسقط كثيرًا، لكنني في الحقيقة لم أكن أسقط، بل أشعر بالانهيار. ”

ويأتي ذلك في إشارة من اللاعب إلى خروج منتخب بلاده من دور ربع النهائي على يد منتخب بلجيكا؛ مؤكدًا أنه استغرق كثيرًا من الوقت ليتقبل الانتقاد الذي وجه إليه، كما تطلب الأمر وقتًا طويلًا ليستطيع النظر إلى نفسه مرة أخرى في المرآة وكي يصبح إنسانًا جديدًا.