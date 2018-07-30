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الأرصاد تصدر تنبيها متقدما لسكان مكة المكرمة

الأرصاد تصدر تنبيها متقدما لسكان مكة المكرمة
نايف السالم(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الاثنين، تنبيهًا متقدمًا لسكان منطقة مكة المكرمة وتشمل: ” بحرة، والمشاعر، الجموم، والأجزاء المجاورة لها ” ، يحذر من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية، مثيرة للأتربة والغبار.

وتوقعت الأرصاد، أن تبدأ هذه الحالة على تلك المدن بمكة المكرمة، من الساعة 12:00 من اليوم الاثنين الموافق 30/7/2018م، حتى الساعة 21:00 من نفس اليوم.

فيما أطلقت الأرصاد، تنبيهًا متقدمًا آخر، لمناطق أخرى بمكة المكرمة، وهي: ” السيل الكبير، الكامل، رهاط، والأجزاء المجاورة لها ” ، ينذر من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2279 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يسترها علينا وعلي الجميع يارب

[ عدد التعليقات: 1540 ] نشر منذ 2 ساعتين

اللهم ارزقنا خير مافيها واكفينا شر مافيها

[ عدد التعليقات: 87 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يحفظ الجميع

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