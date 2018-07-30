الأرصاد تصدر تنبيها متقدما لسكان مكة المكرمة

نايف السالم(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الاثنين، تنبيهًا متقدمًا لسكان منطقة مكة المكرمة وتشمل: ” بحرة، والمشاعر، الجموم، والأجزاء المجاورة لها ” ، يحذر من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية، مثيرة للأتربة والغبار.

وتوقعت الأرصاد، أن تبدأ هذه الحالة على تلك المدن بمكة المكرمة، من الساعة 12:00 من اليوم الاثنين الموافق 30/7/2018م، حتى الساعة 21:00 من نفس اليوم.

فيما أطلقت الأرصاد، تنبيهًا متقدمًا آخر، لمناطق أخرى بمكة المكرمة، وهي: ” السيل الكبير، الكامل، رهاط، والأجزاء المجاورة لها ” ، ينذر من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول.