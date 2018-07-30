ناقلون يشككون في التزام شركات التأمين بتعديلات وثيقة المركبات

عادل الحربي (صدى):

أكد ناقلون، أن شركات التأمين لن تلتزم بوثيقة التأمين المعدلة؛ حيث توجد لديها وسائل للتهرب من مقتضيات التعديل الجديد؛ محملين شركات التأمين مسؤولية عدم الالتزام بالتعديل الجديد؛ حيث كانت مؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما ” حدثت أخيرًا الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات، لافتة إلى أن بدء العمل بها سيكون من 15 ذي الحجة المقبل 26 أغسطس 2018.

وأشار الناقلون إلى أنه ما دام أن الشركات لا يوجد لديها سقف للتقدير والتسعير فإن أي تعديلات في الوثيقة لن تنفع، لافتين إلى أن الناقلين هم الأكثر تضررًا من التسعيرات غير المنضبطة للتأمين والتلاعب بالبوليصات، وفرض تكاليف إضافية عند تجديد التأمين للمركبات التي تقع لها حوادث، حتى لو لم يكن سائقوها متسببين في تلك الحوادث .

وأوضحوا أنه لا يتوقع التزامًا من الشركات بشكل عام بالتعديلات، حيث توجد سوابق لعدم الالتزام، والدليل هو إيقاف مؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما ” لشركات مخالفة، والحقيقة أن ما يتم اكتشافه من مخالفات للشركات ما هو إلا جزء مما يحدث فعلا من مخالفات، لأن الكثير ممن تصدر له بوليصات ليس لديه الوقت للمراجعة واكتشاف تلاعب بعض الشركات.

ومن جانبه، أوضح المتحدث الرسمي لشركات التأمين عادل العيسى، أن الوثيقة الجديدة ستطبق اعتبارًا من 15 ذو الحجة المقبل ولن يتم تطبيقها بأثر رجعي على الوثائق الصادرة قبل هذا التاريخ؛ حيث سيستمر العمل بها إلى انتهاء تاريخها، لافتًا إلى أن شركات التأمين شاركت في إصدار الوثيقة الجديدة بالتعاون والتنسيق المشترك مع الإدارة العامة للمرور.