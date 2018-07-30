أسعار النفط ترتفع لكن النزاعات التجارية تكبح المكاسب
ارتفعت أسعار النفط مع ارتفاع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بعد خسائر على مدى أربعة أسابيع، لكن المكاسب كانت محدودة بسبب تداعيات التوترات التجارية على الأسواق.
وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 13 سنتا أو ما يعادل 0.2% إلى 74.42 دولار للبرميل بعد أن انخفضت في معظم جلسة التداول الآسيوية.
وزاد خام برنت 1.7% الأسبوع الماضي ليحقق أول مكسب في أربعة أسابيع.وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 31 سنتا أو ما يعادل 0.5% إلى 69 دولارا للبرميل، وانخفض خام غرب تكساس 1.3% الجمعة.
هذا ونما الاقتصاد الأمريكي بأسرع وتيرة في نحو أربع سنوات في الربع الثاني، لكن التوترات التجارية تظل محتدمة بين واشنطن وبكين على الرغم من انحسارها بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50695 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب ,,
ماجد[ عدد التعليقات: 2279 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم لك الحمد