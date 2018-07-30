أسعار النفط ترتفع لكن النزاعات التجارية تكبح المكاسب

هذا ونما الاقتصاد الأمريكي بأسرع وتيرة في نحو أربع سنوات في الربع الثاني، لكن التوترات التجارية تظل محتدمة بين واشنطن وبكين على الرغم من انحسارها بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.