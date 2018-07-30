الإطاحة بـ 4 وافدين لسرقتهم المارة تحت تهديد السلاح بالرياض

سعيد العجل(صدى):

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأنه في إطار المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال ، وتعقب مرتكبيها ، وذلك في ضوء نتائج الضبط الجنائي للجرائم التي تمت مباشرتها والتحريات وإجراءات التثبت والاستدلال ، فقد تم بفضل الله القبض على (٤) متهمين ، مالييّ الجنسية وفي العقد الثاني من العمر , بعد توفر الدلائل على ارتكابهم عددٍ من جرائم سلب المارة في الطرق العامة والمجمعات التجارية تحت تهديد السلاح ونشل الحقائب النسائية والهواتف المحمولة باستخدام الدراجات النارية، حيث أقرّوا بارتكاب (٣٢) جريمة سلب ، وجرى إيقافهم وإحالة القضية لفرع النيابة العامة بالمنطقة.

وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.