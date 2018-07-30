سحب الجنسية من 4 ملايين شخص بولاية ” آسام ” في الهند

نيودلهي(صدى):

قامت السلطات الهندية اليوم الاثنين، بالإعلان عن سحب الجنسية من 4 ملايين شخص في ولاية ” آسام ” جنوب شرق الهند.

وجاء ذلك بموجب قائمة للمواطنين مثيرة للجدل؛ أدت لإثارة المخاوف من عمليات ترحيل لمواطنين غالبيتهم من المسلمين الناطقين بـ ” البنغالية ” .

وفي هذا السياق، قال المدير العام للسجلات: ” إنه يوم تاريخي لآسام والهند بشكل عام؛ وحققنا خطوة مهمة تتعلق بنشر أول مسودة كاملة للسجل الوطني للمواطنين “.

وتابع: ” إن الذين لم تشملهم القائمة، لديهم فرصة كبيرة للاعتراض على تسجيل أسمائهم في القائمة النهائية ” .

تجدر الإشارة إلى أنه يتعين على كل سكان الولاية، تقديم وثائق تثبت أنهم أو أفراد أسرهم كانوا يعيشون في البلاد قبل 24 مارس 1971؛ وذلك لإثبات أنهم مواطنون هنود.

يُذكر أن الهند تقوم بتطبيق برنامج لاختبار المواطنة في ولاية آسام، كما أنه من المقرر أن تنشر السلطات الهندية اليوم الاثنين، السجل الوطني للمواطنين في الولاية التي يبلغ عدد سكانها 33 مليون نسمة، والتي تشتهر بمزارع الشاي وحقول النفط.