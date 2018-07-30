سحب الجنسية من 4 ملايين شخص بولاية ” آسام ” في الهند
قامت السلطات الهندية اليوم الاثنين، بالإعلان عن سحب الجنسية من 4 ملايين شخص في ولاية ” آسام ” جنوب شرق الهند.
وجاء ذلك بموجب قائمة للمواطنين مثيرة للجدل؛ أدت لإثارة المخاوف من عمليات ترحيل لمواطنين غالبيتهم من المسلمين الناطقين بـ ” البنغالية ” .
وفي هذا السياق، قال المدير العام للسجلات: ” إنه يوم تاريخي لآسام والهند بشكل عام؛ وحققنا خطوة مهمة تتعلق بنشر أول مسودة كاملة للسجل الوطني للمواطنين “.
وتابع: ” إن الذين لم تشملهم القائمة، لديهم فرصة كبيرة للاعتراض على تسجيل أسمائهم في القائمة النهائية ” .
تجدر الإشارة إلى أنه يتعين على كل سكان الولاية، تقديم وثائق تثبت أنهم أو أفراد أسرهم كانوا يعيشون في البلاد قبل 24 مارس 1971؛ وذلك لإثبات أنهم مواطنون هنود.
يُذكر أن الهند تقوم بتطبيق برنامج لاختبار المواطنة في ولاية آسام، كما أنه من المقرر أن تنشر السلطات الهندية اليوم الاثنين، السجل الوطني للمواطنين في الولاية التي يبلغ عدد سكانها 33 مليون نسمة، والتي تشتهر بمزارع الشاي وحقول النفط.
العدناني[ عدد التعليقات: 2186 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا الحزب الهندوسي لما ما قام بالاصلاحات المطلوبة منه اثار الطائفية في الهند
فهم يطلبون من المواطنين ما يثبت انهم موجودون قبل 1971 مع العلم أنه بعد هذا التاريخ وقع عدة مرات هجوم من الهندوس وإبادة للمسلمين مما تسبب في فرارهم واحتراق بيوتهم وكل ما يثبت احقيتهم بالأرض
اربعة مليون تسحب جنسياتهم ؟؟؟!!
بالله كيف الغرب ساكت عنهم .. لأنهم مسلمين ؟ والله لو كانوا خمسين شيعي في العراق والا اليمن والا ثلاثين مسيحي في مصر كان قوم الدنيا وما قعدها
وأتحدى يثبتوا في الاربعة مليون حتى هندوسي واحد ما غير كلهم مسلمين
حسبنا الله ونعم الوكيل
بلادي السعودية[ عدد التعليقات: 143 ] نشر منذ 2 ساعتين
ليت يطبقون نظام سحب الجنسية في السعوديه على المتجنسين هوساوي فلاتي تكروني المشكله منهم تكاثر نسل يغطي نسبه عاليه على السعودية مشكله الله يعين نتمنى سرعة تنفيذ قرار سحب الجنسية في السعوديه