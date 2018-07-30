بعد انهيار العملة المحلية.. دعوات مكثفة للتظاهر ضد الحكومة الإيرانية بطهران

طهران(صدى):

كشفت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاثنين، عن انتشار القوات الأمنية بشكل واسع في مناطق مختلفة من طهران، وذلك بعد دعوات مكثفة للتظاهر ضد الحكومة الإيرانية، احتجاجًا على الانهيار غير المسبوق للعملة المحلية.

وأوضحت مصادر، أن قوات الأمن الإيراني، التي تستقل سيارات ودراجات نارية، انتشرت في العديد من المناطق بطهران، ومنها السوق المركزي المعروف ب ” البازار ” ، وشارعي ولي عصر وأفريقيا، فضلًا عن انتشارهم بجنوب العاصمة.

جدير بالذكر، أن العملة المحلية الإيرانية، قد شهدت انهيارًا غير مسبوق، أمس الأحد، مما دفع عدد من الناشطون، للدعوة للتظاهر والاحتجاج ضد الحكومة الإيرانية.