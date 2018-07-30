كارينيو يوافق على إعارة الشهراني والعقيلي

ماجد محمد(صدى):

وافق مدرب النصر الأورجوياني دانيال كارينيو، على إعارة المدافع حمد العقيلي والمهاجم محمد الشهراني لأي ناد يرغبان فيه، لإتاحة الفرصة لهما وصعوبة الاعتماد عليهما في قائمة الفريق في الموسم المقبل؛ فيما كان قد سمح بانتقال لاعب منتصف الميدان عبدالرحمن الظفيري إلى الباطن بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم بعد مرور أربعة أيام من المعسكر.

وعلى جانب آخر، واصل العالمي أمس الأحد استعداداته للموسم الجديد؛ حيث فرض كارينيو تدريبات لياقية مكثفة في التدريب الصباحي، وأجرى مناورة كروية امتدت قرابة 60 دقيقة في الفترة المسائية.

ومن جانبه، قرر المدرب الأوجوياني منح اللاعبين راحة لمدة يوم على أن يجري تدريب صباحي غدًا الثلاثاء؛ فيما سيجتمع المدير التنفيذي أحمد البريكي مع مدير الفئات السنية إبراهيم العيسى اليوم الاثنين؛ لمناقشة الشؤون الادارية والفنية بدرجة الشباب والناشئين والبراعم.