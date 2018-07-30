منع الملصقات الدعائية والإعلانية على مركبات الشركات والمؤسسات

حمود العنزي(صدى):

يستعد ” مرور الرياض ” إلى البدء في رصد المخالفات بحق المركبات التابعة للشركات والمؤسسات التي تستخدم ملصقات دعائية وإعلانية، اعتبارًا من الأول من محرم القادم.

وكانت الإدارة العامة للمرور رصدت من قبل إدارة مرور الرياض وجود أعداد كبيرة من المركبات التابعة للشركات والمؤسسات التي تضع ملصقات دعائية وإعلانية على مركباتها الخاصة ومركبات النقل والحافلات.

وأكدت إدارة المرور أن أي تعديل أو إضافة على هيكل المركبة سيوجب اتخاذ الإجراءات النظامية مع حجز المركبة، وتطبيق العقوبة المقررة بالغرامة المالية أو بحجز المركبة والغرامة معًا، اعتبارًا من 1/1/1440هـ.

ومن جانبها حذرت غرفة الرياض مشتركيها من هذه المخالفات، باعتبارها مخالفة للقواعد المنظمة التي وردت في نظام المرور.