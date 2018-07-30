منع الملصقات الدعائية والإعلانية على مركبات الشركات والمؤسسات
يستعد ” مرور الرياض ” إلى البدء في رصد المخالفات بحق المركبات التابعة للشركات والمؤسسات التي تستخدم ملصقات دعائية وإعلانية، اعتبارًا من الأول من محرم القادم.
وكانت الإدارة العامة للمرور رصدت من قبل إدارة مرور الرياض وجود أعداد كبيرة من المركبات التابعة للشركات والمؤسسات التي تضع ملصقات دعائية وإعلانية على مركباتها الخاصة ومركبات النقل والحافلات.
وأكدت إدارة المرور أن أي تعديل أو إضافة على هيكل المركبة سيوجب اتخاذ الإجراءات النظامية مع حجز المركبة، وتطبيق العقوبة المقررة بالغرامة المالية أو بحجز المركبة والغرامة معًا، اعتبارًا من 1/1/1440هـ.
ومن جانبها حذرت غرفة الرياض مشتركيها من هذه المخالفات، باعتبارها مخالفة للقواعد المنظمة التي وردت في نظام المرور.
طلال[ عدد التعليقات: 2348 ] نشر منذ 52 دقيقة
الله يجعل الخبر ذا سبب لدخولك الجنه
ادور المعلومه هذي من زمان
دمرو العماره والاصنصير
ماجد[ عدد التعليقات: 2280 ] نشر منذ 49 دقيقة
تجيك الملصقات في كل محل حتى جدران المساجد بعد الحج المدرسين المصريين كلهم جميع المراحل وجميع المواد مع خبره 25 سنه وفِي الصباح شغال مليس او نجار وفِي المساء ترحيب له في المنازل
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1541 ] نشر منذ 48 دقيقة
تتوقع بيتفاعلون معنا !!
عمار[ عدد التعليقات: 1116 ] نشر منذ 48 دقيقة
مفروض يعطى مخالفه اصحاب الملصقات الدعائية.
باب بيت يكلفك 6000الف ريال .يلصق عليه ملصقات تشوه الباب
شجون[ عدد التعليقات: 1111 ] نشر منذ 46 دقيقة
المفروض يتغرمون اصحاب الاعلانات على كل اعلان يحطونه على المرافق والخدمات العامه
qlq[ عدد التعليقات: 3601 ] نشر منذ 46 دقيقة
…
الله يعين
همس[ عدد التعليقات: 400 ] نشر منذ 37 دقيقة
يجب محاسبة من يضع هذه الملصقات وفرض غرامه مالية عليهم
شمس[ عدد التعليقات: 2280 ] نشر منذ 36 دقيقة
و ياخذون غرامه ماكان لصقوا