خرج ولم يعد.. البحث عن شاب متغيب عن منزله بالرياض

بدر الحارثي(صدى):

تغيب المواطن فيصل بن فهد الحربي، البالغ من العمر 16 سنة، عن منزله منذ أمس الأحد الموافق ١٤٣٩/١١/١٦هـ صباحًا.

وتقطن أسرة الشاب المتغيب في حي الرمال شمال شرق مدينة الرياض؛ فيما أنه يتمتع بكامل قواه العقلية.

وتبحث أسرته عنه؛ حيث تأمل في العثور عليه؛ داعيةً من يتعرف عليه الاتصال بشقيقه على الجوال/ 0545628638 ، بينما تم التواصل مع الشرطة وتسجيل بلاغ بذلك.