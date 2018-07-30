خرج ولم يعد.. البحث عن شاب متغيب عن منزله بالرياض
تغيب المواطن فيصل بن فهد الحربي، البالغ من العمر 16 سنة، عن منزله منذ أمس الأحد الموافق ١٤٣٩/١١/١٦هـ صباحًا.
وتقطن أسرة الشاب المتغيب في حي الرمال شمال شرق مدينة الرياض؛ فيما أنه يتمتع بكامل قواه العقلية.
وتبحث أسرته عنه؛ حيث تأمل في العثور عليه؛ داعيةً من يتعرف عليه الاتصال بشقيقه على الجوال/ 0545628638 ، بينما تم التواصل مع الشرطة وتسجيل بلاغ بذلك.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50695 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يرده لاهله سالم ,,
استغفرالله[ عدد التعليقات: 892 ] نشر منذ 2 ساعتين
يمكنه نايم عند جارهم او اقربهم وناسي الجوال طافي وهذا كثير تحصل
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 4535 ] نشر منذ 7 دقائق
الله يرده لاهله سالم ويكفيه كل شر هو وجميع ابناء المسلمين