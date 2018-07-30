” الجوازات ” توضح إمكانية السفر للحج بعد إصدار تأشيرة خروج نهائي

حمود العنزي (صدى):

كشفت المديرية العامة للجوازات، صباح اليوم الاثنين، عن مدى إمكانية السفر للحج، بعد إصدار تأشيرة خروج نهائي.

جاء ذلك ردًا من ” الجوازات ” ، على استفسار أحد الأشخاص، ومفاده: ” هل يمكن السفر للحج بعد إصدار تأشيرة خروج نهائي؟ مع العلم بأنه تم التقديم للحج بالفعل وطباعة التصريح قبل إصدار تأشيرة الخروج النهائي ” .

وأجابت المديرية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، قائلة: ” يمكن للمقيم الحج بعد إصدار تأشيرة خروج نهائي، مع اشتراط الحصول على تصريح ” .