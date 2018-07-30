مطالبة بالشورى للصندوق العقاري بإصدار صكوك للتمويل الإسكاني
كشفت لجنة الإسكان والخدمات بمجلس الشورى، عن مطالبتها لصندوق التنمية العقاري، بإصدار صكوك للتمويل الإسكاني بشرط أن تكون ملتزمة بالمتطلبات الشرعية، وذلك للتوسع في إيجاد بدائل من خلال مصادر إضافية للسيولة، لتنافس المنتجات التمويلية البنكية الحالية التي قد لا تكون مناسبة للعديد من المواطنين.
على جانب آخر، انتقدت اللجنة في تقريرها بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1438/1437، غياب معلومات كثيرة ومهمة غير واضحة للجمهور عن الخدمات التي يقدمها صندوق التنمية العقارية، لافتة إلى أنه ظهر لها خلال لقاء المندوبين أن هناك معلومات كثيرة ومهمة غير واضحة للجمهور.
وأوضحت اللجنة مثالًا على ذلك، وهو: ” آلية التعامل مع البنوك، وجدولة توفير القروض لتلبية الطلب الكبير على الإسكان وأعداد المواطنين الذين لن يدفعوا أية فوائد على القروض، وتفاصيل الشراكة مع القطاع الخاص ” ؛ حيث ترى أهمية كبرى في المزيد من الجهود الإعلامية للصندوق.
ملعوب علينا[ عدد التعليقات: 191 ] نشر منذ 3 ساعات
بالتأكيد .. عندما تستلم قرض شخصى أو تمويلى من البنوك السعودية تكون المرابحة 1,75 % وفى حالة إعادة القرض التمويلى والشخصى يفرض على المواطن السعودى نسبة ربح تصل إلى 4,5 % إلى 6,0 % . وتشترط البنوك السعودية للقرض السكنى والسيارة دفعة أولى تصل من 15% إلى 20 % . دخول إستثمار البنوك الأجنبية سوف يكون عامل جيد لمنافسة البنوك المحلية وذلك يعطى فرصة للمواطن السعودى على حصول نسب أرباح أقل وأفضل لظروفة المعيشية .
ملعوب علينا[ عدد التعليقات: 191 ] نشر منذ 3 ساعات
الشقة مساحة 125 متر مسطح سعرها بالتشطيب كامل على المفتاح يبدأ من سعر ” 160000 ” 190000 ” من مئة وستون ألف إلى مئة وتسعون ألف ريال سعودى تشطيب ممتاز إلى لوكس . بينما بيع الشقة السكنية فى برنامج ” سكنى وافى ” تصل سعرها من 260000 إلى 3000000 ألف ريال سعودى .
الشقة مساحتها من غرفتين نوم أو ثلاث إلى صالة وحمامين ومطبخ .. معقولة الكلام دة .
إذا ماهو الذى قدمة برنامج ” سكنى وافى ” للمواطن صاحب الدخل المتوسط والمحدود .. وإين دعم الدولة ؟