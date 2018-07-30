مطالبة بالشورى للصندوق العقاري بإصدار صكوك للتمويل الإسكاني

نايف السالم(صدى):

كشفت لجنة الإسكان والخدمات بمجلس الشورى، عن مطالبتها لصندوق التنمية العقاري، بإصدار صكوك للتمويل الإسكاني بشرط أن تكون ملتزمة بالمتطلبات الشرعية، وذلك للتوسع في إيجاد بدائل من خلال مصادر إضافية للسيولة، لتنافس المنتجات التمويلية البنكية الحالية التي قد لا تكون مناسبة للعديد من المواطنين.

على جانب آخر، انتقدت اللجنة في تقريرها بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1438/1437، غياب معلومات كثيرة ومهمة غير واضحة للجمهور عن الخدمات التي يقدمها صندوق التنمية العقارية، لافتة إلى أنه ظهر لها خلال لقاء المندوبين أن هناك معلومات كثيرة ومهمة غير واضحة للجمهور.

وأوضحت اللجنة مثالًا على ذلك، وهو: ” آلية التعامل مع البنوك، وجدولة توفير القروض لتلبية الطلب الكبير على الإسكان وأعداد المواطنين الذين لن يدفعوا أية فوائد على القروض، وتفاصيل الشراكة مع القطاع الخاص ” ؛ حيث ترى أهمية كبرى في المزيد من الجهود الإعلامية للصندوق.