” حساب المواطن ” يوضح حقيقة زيادة الدعم لمواجهة ارتفاع الكهرباء

عادل الحربي(صدى):

كشف المشرف العام على تقنية المعلومات ومدير عام برنامج حساب المواطن بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية المهندس علي راجحي، حقيقة زيادة الدعم المقدم من حساب المواطن مقابل الزيادة في فاتورة الكهرباء.

ونفى ” الراجحي ” وجود أي زيادة فيما يتعلق بزيادة الدعم لمواجهة الزيادة في الكهرباء، لافتًا إلى أنه في حالة وجود زيادة سيتم إقرارها في إعلان عبر المواقع الرسمية لحساب المواطن ووزارة العمل.

يُذكر أنه تداولت على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء حول وجود زيادة في قيمة الدعم المقدم من برنامج حساب المواطن في ظل ارتفاع فواتير الكهرباء.