” حساب المواطن ” يوضح حقيقة زيادة الدعم لمواجهة ارتفاع الكهرباء
كشف المشرف العام على تقنية المعلومات ومدير عام برنامج حساب المواطن بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية المهندس علي راجحي، حقيقة زيادة الدعم المقدم من حساب المواطن مقابل الزيادة في فاتورة الكهرباء.
ونفى ” الراجحي ” وجود أي زيادة فيما يتعلق بزيادة الدعم لمواجهة الزيادة في الكهرباء، لافتًا إلى أنه في حالة وجود زيادة سيتم إقرارها في إعلان عبر المواقع الرسمية لحساب المواطن ووزارة العمل.
يُذكر أنه تداولت على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء حول وجود زيادة في قيمة الدعم المقدم من برنامج حساب المواطن في ظل ارتفاع فواتير الكهرباء.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 11025 ] نشر منذ 3 ساعات
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
ما يحتاج تنفي عارفين الوضع
يا ليت لم ينشؤ حساب المواطن فمعاه عانى المواطن
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50695 ] نشر منذ 2 ساعتين
ربنا يرزقنا برزق من عنده ، ولا يحيجنا إلا لوجهه الكريم ,,
المقرود[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 2 ساعتين
قسم بالله انك من انذل ماخلق ربي ي علي راجحي اسئل الله العظيم ان يشلك عنا ويشغلك في نفسك
qlq[ عدد التعليقات: 3601 ] نشر منذ 49 دقيقة
…
الله يعز الحكومة
طلال[ عدد التعليقات: 2348 ] نشر منذ 15 دقيقة
ههههههههههههه مساكين ينتظرون زياده في حساب اهانه المواطن نعمه اذا جتك 300 فيه غيرك حسبو عليهم الدعم وفيه ناس تستلم 82 ريال ههههه
ماجد[ عدد التعليقات: 2280 ] نشر منذ 15 دقيقة
300 ريال اذا وصلتك غير مقطعة احمد ربك . نحن خمسة مقابل 900 ريال . ما تدري هي صدقة ام معونة
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1541 ] نشر منذ 13 دقيقة
مايحتاج نفي
فاهمين الموضوع
عمار[ عدد التعليقات: 1116 ] نشر منذ 12 دقيقة
مايحتاج نفي معروف… ينقص أكيد
محمد[ عدد التعليقات: 244 ] نشر منذ 11 دقيقة
الله اكبر ههههه اصلن عارفينكم ياحساب اهانة المواطن مايحتاج
هزيم[ عدد التعليقات: 38 ] نشر منذ 8 دقائق
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
اجل معترف ان فيه زياده في فواتير الكهرب بس مافيه زياده في حساب المواطن
لا وناشرينها بعد
والله شر البليه مايضحك يا وش اسمك الراجحي.