بالفيديو.. أطفال يخاطرون بحياتهم ويتعلقون بظهر شاحنة أثناء سيرها بتبوك

محمود البلوي(صدى):

أظهر مقطع فيديو، طفلين يخاطران بحياتهما ويتعلقان بظهر شاحنة أثناء سيرها بسرعة على أحد الطرق بمنطقة تبوك.

وأوضح الفيديو، الشاحنة وهي تسير بأقصى سرعتها والطفلين معرضان أن يسقطا في أي وقت، وأحد المارة يدعوهما إلى النزول حماية لروحهما من خطر السقوط من الشاحنة وإزهاق روحهم أو إصابتهم بسوء.