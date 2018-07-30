البيئة تحث مسئولي الأبحاث للمشاركة في جوائز المنظمة العربية للتنمية الزراعية

محمد السعران(صدى):

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة مسؤولي الأبحاث والمشاريع في مزارع التمور والألبان ومشتقاتها والمستثمرين في مجال مشاريع الأسماك للمشاركة في جائزة المنظمة العربية للتنمية الزراعية للمشروعات المتميزة في مجال الأمن الغذائي لعام 2018م .

وأعلنت المنظمة فتح باب التقديم لنيل جوائزها للبحوث والدراسات والمشروعات المتميزة في مجال ” الأمن الغذائي” ، وأفادت أن الجائزة تشتمل على ثلاث فروع، الأولى المشروعات والبرامج المتميزة في مجال إنتاج الألبان ومشتقاتها، الثاني المشروعات والبرامج المتميزة في مجال الصناعات التحويلية للتمور، الثالث المشروعات والبرنامج المتميزة في مجال تصنيع الأسماك.

وحثت المنظمة الجهات المختصة في هذا المجالات من أجهزة حكومية أو قطاع خاص في المملكة العربية السعودية التقدم لنيل جوائزها قبل تاريخ 31 ديسمبر 2018م وللاطلاع على شروط التقديم وتفاصيل أوفى زيارة موقع المنظمة العربية للتنمية الزراعية على الأنترنت (هنا).