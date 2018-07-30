بالفيديو.. أغذية يجب تجنبها في فصل الصيف

أماني الغامدي(صدى):

ناقش برنامج ” صباح السعودية ” عن أهم الأغذية التي يجب تجنبها في فصل الصيف .

وقالت خبيرة التغذية لطيفة المحسن ، من المعروف أن فصل الصيف يكون فترة إجازة ، فتتغير به نمط الحياة ساعات النوم تكون أكثر بالنهار ، ووجبة الفطور تتأخر ، ويكون الاعتماد على وجبة واحده أو أكلات سريعة ، ما يٌسبب سوء التغذية خاصة للأطفال .

وتابعت ، ومن الوجبات التي علينا تجنبها في فصل الصيف هي التي تكون مشبعه بالدهون تسبب ارتفاع الدهون لأن المعدة غير قادرة على الهضم ، أو السكريات ، لأن السكر العالي يصيب الجسم بالسكر من النوع التاني .

وأكدت لطيفة ، أنه يجب تناول الفواكة الصيفية مثل البطيخ والشمام لأنها تحتوي على نسبة عالية من الماء ، ما يٌعادل السوائل في الجسم ، والأهتمام بتناول فيتامين سي ، مع الاهتمام بتناول الألياف .