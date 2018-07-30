التحذير من ترك الأجهزة المنزلية بجانب شبكة ” wlan ” اللاسلكية

برلين(صدى):

ترجع مشاكل شبكة ” wlan ” اللاسلكية في المنزل للتداخل مع أجهزة منزلية أخرى؛ وذلك وفقًا لما أوردته مجلة ” كونكت ” الألمانية.

وتنشئ هواتف الرضع وأجهزة الميكروويف ووحدات الفأرة اللاسلكية موجات لاسلكية في نطاق الترددات، التي يتم استعمالها بواسطة شبكة ” wlan ” اللاسلكية.

وعن التغلب عن هذه المشكلة، فلا يجب ترك هذه الأجهزة بالقرب من أجهزة الراوتر الخاصة بشبكة ” wlan ” اللاسلكية؛ بالإضافة إلى أنه يمكن أن تقوم أجهزة الراوتر الحديثة باستخدام نطاق تردد ثان، حيث يمكن البث عبر تردد 5 غيغاهرتز إلى جانب نطاق التردد 2.4 غيغاهرتز المعتاد.