النيابة العامة تزيح الستار عن مظاهر الفساد في برامج الخصخصة

علي القحطاني (صدى):

أزاحت النيابة العامة الستار عن طرق تسلل الفساد إلى برامج الخصخصة، لافتة إلى احتمالية ظهور بعض الأوصاف الجرمية التي لم تكن معهودة من قبل في برامج ” الخصخصة ” .

وأوضحت ” النيابة ” ، أن هناك مرحلتين مهمتين في التحول إلى الخصخصة، حيث ستقوم بدورها المناط بها في محاربة الفساد، وهما المرحلة الأولى ” الانتقالية ” ، ومن أخطر مظاهرالفساد في المرحلة، هو الخداع المالي في تقييم الحصص التأسيسية والأصول، والتلاعب في صياغة العقود سواء ” التأجير – التمليك ” ، علاوة على تسريح عدد كبير من الموظفين والعاملين أو الانتقاص من حقوقهم.

أما المرحلة الثانية، وهي ” اكتمال الخصخصة ” ، وتتمثل مظاهر الفساد بها في ” الرشوة، والمحسوبية، والاختلاس، واستغلال النفوذ، فضلًا عن جرائم الشركات بنشر ميزانيات غير حقيقية وقوائم مالية خادعة، وتسريب معلومات جوهرية للشركات بما يؤثر على أسعار أسهمها.

كما تضمنت طرق تسلل الفساد بهذه المرحلة، جرائم موظفي الشركات بإنجاز عمليات وصفقات في سوق المال لعلمهم المسبق بأسرار ومعلومات امتيازية، وجرائم الاحتيال في التأمين، بالإضافة إلى تضارب المصالح بالقطاع الخاص.