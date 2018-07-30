النيابة العامة تزيح الستار عن مظاهر الفساد في برامج الخصخصة
أزاحت النيابة العامة الستار عن طرق تسلل الفساد إلى برامج الخصخصة، لافتة إلى احتمالية ظهور بعض الأوصاف الجرمية التي لم تكن معهودة من قبل في برامج ” الخصخصة ” .
وأوضحت ” النيابة ” ، أن هناك مرحلتين مهمتين في التحول إلى الخصخصة، حيث ستقوم بدورها المناط بها في محاربة الفساد، وهما المرحلة الأولى ” الانتقالية ” ، ومن أخطر مظاهرالفساد في المرحلة، هو الخداع المالي في تقييم الحصص التأسيسية والأصول، والتلاعب في صياغة العقود سواء ” التأجير – التمليك ” ، علاوة على تسريح عدد كبير من الموظفين والعاملين أو الانتقاص من حقوقهم.
أما المرحلة الثانية، وهي ” اكتمال الخصخصة ” ، وتتمثل مظاهر الفساد بها في ” الرشوة، والمحسوبية، والاختلاس، واستغلال النفوذ، فضلًا عن جرائم الشركات بنشر ميزانيات غير حقيقية وقوائم مالية خادعة، وتسريب معلومات جوهرية للشركات بما يؤثر على أسعار أسهمها.
كما تضمنت طرق تسلل الفساد بهذه المرحلة، جرائم موظفي الشركات بإنجاز عمليات وصفقات في سوق المال لعلمهم المسبق بأسرار ومعلومات امتيازية، وجرائم الاحتيال في التأمين، بالإضافة إلى تضارب المصالح بالقطاع الخاص.
ملعوب علينا[ عدد التعليقات: 191 ] نشر منذ 3 ساعات
الشقة مساحة 125 متر مسطح سعرها بالتشطيب كامل على المفتاح يبدأ من سعر ” 160000 ” 190000 ” من مئة وستون ألف إلى مئة وتسعون ألف ريال سعودى تشطيب ممتاز إلى لوكس . بينما بيع الشقة السكنية فى برنامج ” سكنى وافى ” تصل سعرها من 260000 إلى 3000000 ألف ريال سعودى .
الشقة مساحتها من غرفتين نوم أو ثلاث إلى صالة وحمامين ومطبخ .. معقولة الكلام دة .
إذا ماهو الذى قدمة برنامج ” سكنى وافى ” للمواطن صاحب الدخل المتوسط والمحدود .. وإين دعم الدولة ؟
ملعوب علينا[ عدد التعليقات: 191 ] نشر منذ 2 ساعتين
القطاع الخاص الأجنبى هو الحل الأمثل فى تجارة العمران السكنى والبنية التحتية لأنة يتيح الفرصة للتنافس بينة وبين القطاع الخاص المحلى والحكومى . وجود المنافسة من النواحى العمرانية الحديثة والإقتصادية يمنع الغش والإحتكار والإستغلال للمواطن السعودى .