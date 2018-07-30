مبتعث سعودي يصمم مركب فريد لحصار البروتين المسبب لجلطات القلب
أعلن الدكتور خالد السهلي، المبتعث السعودي لدرجة الدكتوراه في المملكة المتحدة؛ عن وجود بروتين جديد لم يسبق أن أعلن عنه ولم تعرف وظيفته عالميًا.
وعن هذا البروتين، فأوضح ” السهلي ” أنه يعمل على تكوين قنوات اتصال بين الصفائح الدموية، الذي بدوره يساعد على التصاق الصفائح الدموية وحدوث الجلطات عن طريق نقل بعض الإشارات المحفزة لحدوث الجلطات.
وخلال دراسة الدكتوراه، تمكن ” السهلي ” من تصميم مركب ولأول مرة يمنع حدوث هذا الاتصال في عمليات التجلط، وتم إجراء أبحاث كبيرة سواء على الإنسان أو الحيوان وقابلية هذا المركب على تقليل حجم الجلطات الى ما يقارب ٦٥ إلى ٧٥ %؛ حيث أعربت إحدى شركات الأدوية رغبتها في التعاون؛ لإجراء مزيد من الأبحاث حول الاكتشاف البحثي الذي حقّقه.
من الجدير بالذكر أن الدكتور خالد السهلي، حصد خلال فترة الابتعاث للدراسات العليا في مرحلتَي الماجستير والدكتوراه على ٨ مكافآت تميُّز من الملحقية الثقافية ببريطانيا نظير التفوق العلمي والبحثي، كما شارك خلال فترة الابتعاث في عدد من المؤتمرات الدولية بمشاركات علمية.
ابو خالد[ عدد التعليقات: 197 ] نشر منذ 4 ساعات
الدكتور خالد السهلي، حصد خلال فترة الابتعاث للدراسات العليا في مرحلتَي الماجستير والدكتوراه على ٨ مكافآت تميُّز من الملحقية الثقافية ببريطانيا نظير التفوق العلمي والبحثي، كما شارك خلال فترة الابتعاث في عدد من المؤتمرات الدولية بمشاركات علمية.برفو برفو برفو انت مفخرة الوطن بالتوفيق والنجاح الدائم يا دكتور خالد السهلي
ابن البلد[ عدد التعليقات: 87 ] نشر منذ 4 ساعات
بارك الله فيك انت فخر للوطن
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50695 ] نشر منذ 2 ساعتين
موفق خير والى الامام ,,
كجمغلو[ عدد التعليقات: 11025 ] نشر منذ 52 دقيقة
بمثل هؤلاء نفتخر وليس بمثل من يتراقصون على اغنية خيخي بيكي شيكي