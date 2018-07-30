مبتعث سعودي يصمم مركب فريد لحصار البروتين المسبب لجلطات القلب

نايف السالم(صدى):

أعلن الدكتور خالد السهلي، المبتعث السعودي لدرجة الدكتوراه في المملكة المتحدة؛ عن وجود بروتين جديد لم يسبق أن أعلن عنه ولم تعرف وظيفته عالميًا.

وعن هذا البروتين، فأوضح ” السهلي ” أنه يعمل على تكوين قنوات اتصال بين الصفائح الدموية، الذي بدوره يساعد على التصاق الصفائح الدموية وحدوث الجلطات عن طريق نقل بعض الإشارات المحفزة لحدوث الجلطات.

وخلال دراسة الدكتوراه، تمكن ” السهلي ” من تصميم مركب ولأول مرة يمنع حدوث هذا الاتصال في عمليات التجلط، وتم إجراء أبحاث كبيرة سواء على الإنسان أو الحيوان وقابلية هذا المركب على تقليل حجم الجلطات الى ما يقارب ٦٥ إلى ٧٥ %؛ حيث أعربت إحدى شركات الأدوية رغبتها في التعاون؛ لإجراء مزيد من الأبحاث حول الاكتشاف البحثي الذي حقّقه.

من الجدير بالذكر أن الدكتور خالد السهلي، حصد خلال فترة الابتعاث للدراسات العليا في مرحلتَي الماجستير والدكتوراه على ٨ مكافآت تميُّز من الملحقية الثقافية ببريطانيا نظير التفوق العلمي والبحثي، كما شارك خلال فترة الابتعاث في عدد من المؤتمرات الدولية بمشاركات علمية.