والد المعنفتين ” جود و جوري ” : لاأعلم شيء عن أمهما ولا أريد أن أعرف
كشف المقيم اليمني ووالد الطفلتين المعنفتين من قبل أمهما جوري وجود، عزمه على العودة لليمن، موضحًا أنه يعاني حاليًا بسبب استخراج شهادات ميلاد لهما بعد رفض أحد المستشفيات إعطاءه الأوراق إلا بدفع رسوم لذلك.
وأوضح والد الطفلتين أنه يجهل مصير طليقته منذ توقيفها بعد تعنيف بناته وأنه لا يريد سماع شيء عنها.
وأكد على أنه سيتولى رعاية طفلتيه ، مشيرًا إلى أنه على هوية زائر ومنتهية وأنه يسعى للحصول على فرصة عمل تعينه على سد حاجة الطفلتين، أو عزمه على المغادرة لليمن لكنه لم يستطع إخراج أوراق لابنتيه بعد طلب المستشفى الخاص مبلغًا لإعطائه شهادات الميلاد ،مشيرًا إلى أنه تقدم بطلب مساعدة للقنصلية اليمنية في جدة، ولم يقدموا له أي مساعدة لإنهاء وضعه.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 31666 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاجعلك تعلم عمرك كله😡
درباويه[ عدد التعليقات: 66 ] نشر منذ 2 ساعتين
الطلاق ما عمره كان حل.. وش ذمب هالاطفال اذا عاشو بدون امهم.. او بدون ابوهم
الله يعينهم.. الحياه قاسيه ولا ترحم
طلال[ عدد التعليقات: 2343 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم 💔
ماجد[ عدد التعليقات: 2271 ] نشر منذ 1 ساعة
ياخذ بناته ويقلب وجهه محنا فاضين له نبي نحل مشاكلنا اول يجي هذا يبي يقرقر علينا اقول خذ بناتك وتقلع بس وينك عنهم اول وينك عن التمثليات الحين طاق وجهك ومسوي نفسك حنون وبي العالم تحن عليك انتهى وقت العطف الحين وقت الحزم والانصراف هياااااا
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1536 ] نشر منذ 1 ساعة
قول له خذ بناتك وانقلع عن بلادنا فلم نعد نطيق وجود اي اجنبي فيها
عمار[ عدد التعليقات: 1111 ] نشر منذ 1 ساعة
اظنه كذاب في كل ما يقول هو فقط يريد فرصة عمل وتحول زائر الى مقيم وتبرعات بشرط تكون بعيدا عن الاعلام يعني لا يدري احداظنه
همس[ عدد التعليقات: 399 ] نشر منذ 1 ساعة
قال ايش قنصليتي تخلت عني حنا نبي حقهم حرقتم قلوب العالم في تعذيبهم وأنتم في ارض السعوديه أصلا مين سمح لكم تنزلوننهم في تواصل الاجتماعي لازم يأخذ جزاه وجهه نظري
شجون[ عدد التعليقات: 1110 ] نشر منذ 1 ساعة
وش ذنبهم طيب
محمد[ عدد التعليقات: 243 ] نشر منذ 1 ساعة
(وأضاف الصيفي، عندما سألناه قال إنه يريد استخراجها بناء على أنها قضية رأي عام؛ ولكن ذلك مخالف لأن السفارة لا تعترف سوى بإثبات بنوة أو بلاغ ولادة عن طريق المستشفيات السعودية.)
لاحظوا استناد الاب(المزعوم)في طلبه لاستخراج الجوازات للطفلتين وش ذنبهم يضيعون بين ام واب بهذي الاخلاق!!
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50689 ] نشر منذ 44 دقيقة
الله يكون باالعون ,,
هزيم[ عدد التعليقات: 34 ] نشر منذ 41 دقيقة
خذ عيالك وطس
اظن انه كذاب ويبي يا خذ هوية مقيم بدل زائر.
بس تجيب عيال وترميهم وتقول مابي اعلم شي عن امهم.
والله محنا ناقصينك نحل مشاكلك.
ارجع لليمن السعيد احسن لك ، بلدك احق فيكز
العدناني[ عدد التعليقات: 2185 ] نشر منذ 34 دقيقة
افضل لك خذ بناتك على بلدك لأنه في السعوددية كل شي بفلوس اقامتهم والرسوم المفروضة عليهم وعليك
وما اقول لك مثل بعض المعلقين انقلع لأني ماني متكبر ولا عنصري ولكن داعي الله لك بالمعونة