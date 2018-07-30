والد المعنفتين ” جود و جوري ” : لاأعلم شيء عن أمهما ولا أريد أن أعرف

علي القحطاني (صدى):

كشف المقيم اليمني ووالد الطفلتين المعنفتين من قبل أمهما جوري وجود، عزمه على العودة لليمن، موضحًا أنه يعاني حاليًا بسبب استخراج شهادات ميلاد لهما بعد رفض أحد المستشفيات إعطاءه الأوراق إلا بدفع رسوم لذلك.

وأوضح والد الطفلتين أنه يجهل مصير طليقته منذ توقيفها بعد تعنيف بناته وأنه لا يريد سماع شيء عنها.

وأكد على أنه سيتولى رعاية طفلتيه ، مشيرًا إلى أنه على هوية زائر ومنتهية وأنه يسعى للحصول على فرصة عمل تعينه على سد حاجة الطفلتين، أو عزمه على المغادرة لليمن لكنه لم يستطع إخراج أوراق لابنتيه بعد طلب المستشفى الخاص مبلغًا لإعطائه شهادات الميلاد ،مشيرًا إلى أنه تقدم بطلب مساعدة للقنصلية اليمنية في جدة، ولم يقدموا له أي مساعدة لإنهاء وضعه.