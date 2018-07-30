الفقر يضرب تركيا بسبب سياسة أردوغان

أنقرة(صدى):

أصبح الشعب التركي على حافة الهاوية بسبب سياسة أردوغان القمعية ، حيث كشف اتحاد النقابات العمالية فى تركيا عن نتائج دراسة ” خط الجوع والفقر ” الخاص بشهر يوليو، والتي بينت ارتفاع الحد الأدنى للفقر فى تركيا بواقع 800 ليرة أي حوالي 170 دولار مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وأوضحت نتائج الدراسة ضرورة إنفاق أسرة مكونة من 4 أشخاص 1738 ليرة تركية شهريا ،بالإضافة إلى النفقات الضرورية الأخرى مثل الملبس ،والمسكن ،والإيجار والكهرباء والماء والوقود ،والمواصلات والتعليم والصحة، والخدمات المشابهة ليصل الحد الأدنى للفقر إلى 5662.46 ليرة.

وبحسب النتائج، في يوليو العام الماضي بلغ الحد الأدنى للجوع 1497 ليرة، بينما بلغ الحد الأدنى للفقر 4878 ليرة.

أوضح التقرير أنه فى الوقت الذى تشغل فيه التطورات فى السياسة الاقتصادية المعمولة بها وأسعار الفائدة ومؤشر العملات الأجنبية الرأى العام التركى فإن ارتفاع أسعار المواد الغذائية عن المعتاد وتسجيل تغييرات باستمرار تنعكس سلبا على المواطنين.

وبلغت تركيا مرحلة طلب العون من صندوق النقد الدولي غير أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لن يقدم على إجراء كهذا بسبب كبريائه.

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