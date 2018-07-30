الفقر يضرب تركيا بسبب سياسة أردوغان
أصبح الشعب التركي على حافة الهاوية بسبب سياسة أردوغان القمعية ، حيث كشف اتحاد النقابات العمالية فى تركيا عن نتائج دراسة ” خط الجوع والفقر ” الخاص بشهر يوليو، والتي بينت ارتفاع الحد الأدنى للفقر فى تركيا بواقع 800 ليرة أي حوالي 170 دولار مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وأوضحت نتائج الدراسة ضرورة إنفاق أسرة مكونة من 4 أشخاص 1738 ليرة تركية شهريا ،بالإضافة إلى النفقات الضرورية الأخرى مثل الملبس ،والمسكن ،والإيجار والكهرباء والماء والوقود ،والمواصلات والتعليم والصحة، والخدمات المشابهة ليصل الحد الأدنى للفقر إلى 5662.46 ليرة.
وبحسب النتائج، في يوليو العام الماضي بلغ الحد الأدنى للجوع 1497 ليرة، بينما بلغ الحد الأدنى للفقر 4878 ليرة.
أوضح التقرير أنه فى الوقت الذى تشغل فيه التطورات فى السياسة الاقتصادية المعمولة بها وأسعار الفائدة ومؤشر العملات الأجنبية الرأى العام التركى فإن ارتفاع أسعار المواد الغذائية عن المعتاد وتسجيل تغييرات باستمرار تنعكس سلبا على المواطنين.
وبلغت تركيا مرحلة طلب العون من صندوق النقد الدولي غير أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لن يقدم على إجراء كهذا بسبب كبريائه.
إقرأ أيضًا:
الشاعر[ عدد التعليقات: 281 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاتشكي لي ابكيلك
درباويه[ عدد التعليقات: 66 ] نشر منذ 2 ساعتين
الفقر ظرب كل مكان.. وهالزمن يخوف مافي وضايف وغلاء اسعار والتجار طماعين مالقيو حد يوقفهم..
لكن الله يجيب الفرج
ابو غالب[ عدد التعليقات: 197 ] نشر منذ 1 ساعة
وبلغت تركيا مرحلة طلب العون من صندوق النقد الدولي غير أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لن يقدم على إجراء كهذا بسبب كبريائه.وزاد الطين بلة ان ترامب هدد وتوعد أردوغان اذا لم يطلق سراح القس الامريكي المسجون في تركيا انه سوف يمنع تركيا اخذ قرض من الصندوق النقد الدولي غريبة تركيا دولة سياحية مئة في المئة ودخلها كبير من السواح القادمين من شتي اقطار العالم اليها سنويا باعداد كبيرة جدا ويعاني اقتصادها من الافلاس
ابو صالح[ عدد التعليقات: 197 ] نشر منذ 58 دقيقة
تركيا الفقر يضرب تركيا فرصة كبيرة لمن يرغب قضاء اجازته في ربوع تركيا باقل التكاليف لان الليرة فقدت قيمته كثيرا في الاسواق مقابل الدولار
ابو راشد[ عدد التعليقات: 197 ] نشر منذ 54 دقيقة
لاتشكي لي ابكيلك ولا ابكيلك وتشكيلي تقول ام كلثوم في احدي اغانيه بدي اشكيلك من نار الغلا وفواتير الكهرباء والمويه والبنزين ومخلفات ساهر
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50689 ] نشر منذ 46 دقيقة
المثل قال // عندك وباالشام ,,