خسائر فادحة في صفوف الحوثي.. مقتل وإصابة 86 حوثياً في ‏البيضاء

فهمي محمد(صدى):

تتوالى الخسائر في صفوف مليشيا الحوثي الإرهابية ، في معاركها مع الجيش اليمني مدعومة بطيران التحالف العربي ،حيث قُتل وأصيب 86 عنصراً حوثيًا في مديرية الملاجم التابعة لمحافظة البيضاء.‏

ونشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، بيانا قال فيه إن معارك ‏عنيفة دارت بين الجيش اليمني والميليشيا الحوثية الإرهابية في سلسلة جبال البياض بمديرية الملاجم مما أسفرت عن مقتل ‏ما لا يقل عن 36 عنصراً من المليشيا الحوثية، وجرح نحو 50 آخرين.‏

كانت قوات الجيش اليمني مسنودة بطيران التحالف العربي قد شنت هجوماً على مواقع ‏الميليشيا الحوثية ‏بشعاب الحمضة وأطراف فضحة بمديرية ‏الملاجم.‏