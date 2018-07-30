خسائر فادحة في صفوف الحوثي.. مقتل وإصابة 86 حوثياً في البيضاء
تتوالى الخسائر في صفوف مليشيا الحوثي الإرهابية ، في معاركها مع الجيش اليمني مدعومة بطيران التحالف العربي ،حيث قُتل وأصيب 86 عنصراً حوثيًا في مديرية الملاجم التابعة لمحافظة البيضاء.
ونشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، بيانا قال فيه إن معارك عنيفة دارت بين الجيش اليمني والميليشيا الحوثية الإرهابية في سلسلة جبال البياض بمديرية الملاجم مما أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 36 عنصراً من المليشيا الحوثية، وجرح نحو 50 آخرين.
كانت قوات الجيش اليمني مسنودة بطيران التحالف العربي قد شنت هجوماً على مواقع الميليشيا الحوثية بشعاب الحمضة وأطراف فضحة بمديرية الملاجم.
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