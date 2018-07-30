توضيح من قريب المبتعث ” المزيني ” بشأن تقاعس السفارة

واشنطن(صدى):

أكد ابن أخت المبتعث ماجد المزيني ، الذي تعرض للاعتداء بالضرب في أمريكا من قبل أشخاص من حنسية عربية، على أن سفارة المملكة في واشنطن لم تتقاعس ازاء الواقعة.

وأوضح أن الشؤون القانونية كانت لديها علم مسبق بالحادثة قبل تبليغ أهل المصاب لهم وكان تواصلهم فعال جدًا من حيث المتابعة، مشيرًا إلى أنه قام اكثر من 10 أشخاص من السفارة بزيارته والاطمئنان على صحته.

وعن تأخير السفارة في توكيل محامي، أوضح أن الاجراءات القانونية في الولايات المتحدة الأمريكية تستغرق وقتًا، نافيا بأن يكون تأخير السفارة هو السبب في اطلاق سراح الجناة من السجن بكفالة لأن القانون الأمريكي يسمح بذلك بعد القبض على الجناة وتحديد موعد للجلسة في المحكمة.

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