مصرع طفل رضيع بعد ما نسيته والدته في السيارة!

واشنطن(صدى):

في واقعة غريبة، نسيت أم طفلها الرضيع داخل سيارة مغلقة تحت أشعة الشمس، في المقعد الخلفي أثناء ذهابها للعمل،في ولاية كنتاكي الأمريكية، حتى فارق الحياة.

ويقول والد الطفل، إن الأم ظنت أنها أوصلت طفلها إلى دار الرعاية صباحا، وعند الانتهاء من عملها، صعدت إلى السيارة المركونة والمقفلة طوال النهار تحت أشعة الشمس الحارقة، لتكتشف أن طفلها الصغير أصبح جثة هامدة على المقعد الخلفي.

واندهش المحققون بشدة من الواقعة، كما صرحوا قائلين: ” يمكن للأخطاء أن تحصل ولكن ليس عندما تخص الأطفال الرضع الصغار.. وعلى الطفل أن يكون الأولوية لأهله.. إنه أمر لا يغتفر، أن يموت طفل صغير بسبب خطأ كهذا ” .