  • الإثنين 30

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. حوادث
  3. سقوط شاب من الطابق الثالث في ظروف غامضة بعسير
  • نشر : منذ 2 ساعتين
  • 2٬028
  • 3
  • حوادث

سقوط شاب من الطابق الثالث في ظروف غامضة بعسير

سقوط شاب من الطابق الثالث في ظروف غامضة بعسير
أبها(صدى):

لقي شاب مصرعه بمحافظه سراة عبيدة بمنطقه عسير، إثر سقوطه من الطابق الثالث بمنزله.

وتم التحفظ على الجثة حتى انتهاء التحقيقات، ومعرفة ما إذا كان سقوطًا عاديًا أم محاوله انتحار، بحسب وسائل محلية.

وحتى الآن لم يتم تأكيد الواقعة من قبل الجهات الرسمية.


الوسوم:

3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 50677 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يرحمه ويحسن عزاء اهله ,, آمين ,,

,, المثل قال // شمس تطلع خبر يبان ,,

[ عدد التعليقات: 18427 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يرحمه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *