سقوط شاب من الطابق الثالث في ظروف غامضة بعسير
لقي شاب مصرعه بمحافظه سراة عبيدة بمنطقه عسير، إثر سقوطه من الطابق الثالث بمنزله.
وتم التحفظ على الجثة حتى انتهاء التحقيقات، ومعرفة ما إذا كان سقوطًا عاديًا أم محاوله انتحار، بحسب وسائل محلية.
وحتى الآن لم يتم تأكيد الواقعة من قبل الجهات الرسمية.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 31665 ] نشر منذ 1 ساعة
لاحول ولاقوة الا باالله😐
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50677 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرحمه ويحسن عزاء اهله ,, آمين ,,
,, المثل قال // شمس تطلع خبر يبان ,,
ابو عمار[ عدد التعليقات: 18427 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرحمه