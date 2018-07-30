سقوط شاب من الطابق الثالث في ظروف غامضة بعسير

أبها(صدى):

لقي شاب مصرعه بمحافظه سراة عبيدة بمنطقه عسير، إثر سقوطه من الطابق الثالث بمنزله.

وتم التحفظ على الجثة حتى انتهاء التحقيقات، ومعرفة ما إذا كان سقوطًا عاديًا أم محاوله انتحار، بحسب وسائل محلية.

وحتى الآن لم يتم تأكيد الواقعة من قبل الجهات الرسمية.