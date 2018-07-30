حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين

الرياض(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الامطار الرعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح سطحية نشطة مثرة للأتربة و الغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق جازان ، عسير ، الباحة ,مكة المكرمة، يمتد تأثيرها إلى الاجزاء الساحلية منها و المرتفعات الجنوبية لمنطقة المدينة المنورة.

في حين يستمر تأثير الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق الشرقية ، الرياض , تمتد الى نجران والاجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية بسرعة 16 – 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج, بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية الى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر متوسط الموج.