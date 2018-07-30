تنبيه للمعلمين المشمولين بحركة النقل الخارجي والداخلي

عادل الحربي (صدى):

كشف المتحدث باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي، اليوم الأثنين، عن بدء عملية ترحيل بيانات المعلمين والمعلمات الذي شملتهم حركة النقل الخارجي والداخلي إلى نظام ” فارس ” .

وأوضح العصيمي أن ذلك يأتي تمهديدًا لاستكمال تنفيذ إخلاءات الطرف آليا من الرئيس المباشر بدون الحاجة إلى مراجعة المدرسة ،باستثناء من لديهم عهد فعليهم متابعة تسليمها حسب النظام ليتم استكمال إخلاء طرفهم.

وأشار إلى أنه على المعلمين والمعلمات المباشرة في مدارسهم الجديدة حسب التاريخ المحدد للعودة في التقويم الدراسي