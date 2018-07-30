سيدة تستيقظ فتجد ثعبانا طوله 3 أقدام بجوارها في الفراش

واشنطن(صدى):

في موقف مفزع، استيقظت سيدة أمريكية لتجد إلى جوارها في الفراش ثعبانًا طوله 3 أقدام.

وسرعان ما قفزت السيدة وتدعى ” كينجستون ” من الفراش وخرجت من الغرفة وأغلقتها من الخارج ثم اتصلت بجمعية الرفق بالحيوان لنجدتها.

وعلى الفور وصلت موظفة الجمعية المسؤولة عن ضبط مثل تلك الحيوانات، للمنزل لكن الثعبان انسحب من مكانه إلى حيث لم تدري الموظفة، فما كان منها إلا أن تركت بياناتها للاتصال بها عند ظهور الثعبان مجددا.

وفي المساء التالي، تلقت الموظفة اتصالا ونجحت في الإمساك بالثعبان ونقله إلى مستشفى بيطري للفحص.