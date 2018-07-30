” مساند ” يؤكد على إرفاق شهادة إلكترونية بالراتب لاستقدام العمالة

حمود العنزي (صدى):

أكد برنامج العمالة المنزلية ” مساند ” على ضرورة إرفاق شهادة إلكترونية من التأمينات الاجتماعية بالراتب الشهري.

وأكد البرنامج على ألا يتجاوز تاريخ إصدار الشهادة 60 يومًا وذلك من أجل إثبات القدرة المالية على الاستقدام، مشيرًا إلى أن مدة التأشيرة عامان، رافضا استقبال كشف الحساب البنكي.