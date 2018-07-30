” مساند ” يؤكد على إرفاق شهادة إلكترونية بالراتب لاستقدام العمالة
أكد برنامج العمالة المنزلية ” مساند ” على ضرورة إرفاق شهادة إلكترونية من التأمينات الاجتماعية بالراتب الشهري.
وأكد البرنامج على ألا يتجاوز تاريخ إصدار الشهادة 60 يومًا وذلك من أجل إثبات القدرة المالية على الاستقدام، مشيرًا إلى أن مدة التأشيرة عامان، رافضا استقبال كشف الحساب البنكي.
درباويه[ عدد التعليقات: 62 ] نشر منذ 17 دقيقة
القرني ممكن تعلق على هالموضوع؟
ملعوب علينا[ عدد التعليقات: 187 ] نشر منذ 15 دقيقة
هو موضوع ” همة ” و ” وراحة ” و ” حلاوة ” .. أية بالظبط ؟
شغل نسوان بالساعة وأربع ساعات ونصف يوم ويوم كامل 24 ساعة .
طيب لو أنا عازب أو أهلى مسافرين أو موجودين بالصباح وراحوا تركونى بعد العصر .. هل ممكن تستمر الخادمة معى باقى اليوم ؟