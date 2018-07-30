فيديو مؤثر لأب يحتفل بتعافي ابنه من العلاج الكيميائي
وثق مقطع فيديو لحظة احتفال أب أمريكي بتعافي طفله المصاب بسرطا الدم ” اللوكيميا ” من أول علاج كيميائي له، برقصة مذهلة في المستشفى.
وكان الطفل قضى 32 يومًا في مستشفى فيلادلفيا للأطفال، قبل أن يتعافى ويصبح جاهزًا للعودة إلى المنزل.
وحاز مقطع الفيديو على أكثر من 2.6 مليون إعجاب على موقع ” إستقرام ” حيث كان الطفل يصفق بحماس ويراقب والده بسعادة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 31662 ] نشر منذ 1 ساعة
واحد مسك ولده يدخن !
قال له :
من متى تدخن ؟!
قال له :
من يوم شفتك طالع من غرفة الخدامة😉
قال له :
عليك بـ الدنهل تراه ممتاز
ههههههههههههههههههههههههههه
ابو عمار[ عدد التعليقات: 18407 ] نشر منذ 33 دقيقة
الاب يرقص رقصة الكيكي والطفل مبسوط ويصفق له