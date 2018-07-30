  • الإثنين 30

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بحد أقصى نهاية اليوم.. جامعة جازان تدعو طلابها لتأكيد قبولهم

بحد أقصى نهاية اليوم.. جامعة جازان تدعو طلابها لتأكيد قبولهم

بحد أقصى نهاية اليوم.. جامعة جازان تدعو طلابها لتأكيد قبولهم
تركي السالم(صدى):

دعت جامعة جازان طلابها إلى الاطلاع على نتائج ترشيحهم، وتأكيد الترشيح بحد أقصى نهاية دوام اليوم الاثنين، الموافق ١٧/ ١١/ ١٤٣٩هـ.

وكانت جامعة جازان قد أعلنت نتائج الترشيح المبدئي لجميع الطلاب والطالبات، مبينة أنه على الطالب المرشح الدخول إلى الموقع لتأكيد الموافقة على خيارات الترشيح المبدئي للقبول، وذلك ضمن الخيارات ” موافق مع التثبيت – موافق مع الترقية – الانسحاب من القبول ” .

وأوضح عميد القبول والتسجيل بجامعة جازان الدكتور بركات بن حمود مكرمي أن عدم تأكيد القبول يلغي القبول نهائيًّا، ولا يحق للطالب المطالبة بالقبول.


الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *