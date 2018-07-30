بحد أقصى نهاية اليوم.. جامعة جازان تدعو طلابها لتأكيد قبولهم

تركي السالم(صدى):

دعت جامعة جازان طلابها إلى الاطلاع على نتائج ترشيحهم، وتأكيد الترشيح بحد أقصى نهاية دوام اليوم الاثنين، الموافق ١٧/ ١١/ ١٤٣٩هـ.

وكانت جامعة جازان قد أعلنت نتائج الترشيح المبدئي لجميع الطلاب والطالبات، مبينة أنه على الطالب المرشح الدخول إلى الموقع لتأكيد الموافقة على خيارات الترشيح المبدئي للقبول، وذلك ضمن الخيارات ” موافق مع التثبيت – موافق مع الترقية – الانسحاب من القبول ” .

وأوضح عميد القبول والتسجيل بجامعة جازان الدكتور بركات بن حمود مكرمي أن عدم تأكيد القبول يلغي القبول نهائيًّا، ولا يحق للطالب المطالبة بالقبول.