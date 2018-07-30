توصية بـ ” الشورى ” لدفع تعويض مالي للمطلقة نظير ما قدمته للزوج
تقدمت أعضاء بمجلس الشورى ،بتوصية تطالب بتعويضات مالية للمرأة المطلقة، مطالبات وزارة العدل بأن تقوم بما يلزم لضمان حقوق المرأة المالية عند الطلاق.
وطالبت كل من الدكتورة إقبال درندري ،وسلطانة البديوي، وأحلام الحكمي، بحصول المرأة على تعويض مالي، نظير ما قدمته للزوج والأسرة من دعم مالي لتحسين وضعها، وما حصل عليه رب الأسرة من منح من الدولة أو منافع تقاعد، وما ساهمت به الزوجة في رعاية الأسرة حال عدم عملها واحتسابه كاستثمار مالي للأسرة.
وبرر مقدمات التوصية ذلك بتعرض كثير من النساء للضرر المالي حيث تميل الزوجة لتقديم ما لديها من دعم مالي للزوج والأسرة وتشارك في دعم الزوج وتكافح حتى يصل إلى مستوى مالي معين دون توثيق لما قدمته بطبيعتها، ثم يطلقها الزوج ويتزوج بغيرها وينكر ما قدمته له، وليس هناك من ينصفها.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 31662 ] نشر منذ 2 ساعتين
انواع الرجال
الرجل اللي يحب يطبخ 🍴 هذا يستحق خصم ٤٠٪ عالمهر 😍😘.. .
و الرجل اللي يحب يلف بالسوق هذا عاد ٧٠٪ خصم .. اشهد بالله انك تستاهل 😍😍
و اللي يحب السفر سنويا لتغيير الجو .. انت بس تعال اخطب و الباقي علينا يااا كبير 😍
وبعض الرجال اللي ما يعرف يطبخ ولا له مزاج ع التسوق وما يحب السفر و فوق هذا كله ٢٤ ساعة ماد بوزه – هذا المفروض يدفع المهر سنويا ” تجديد اشتراك ” 😀
😂😂😂😂
خالد العنزي 99999[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 38 دقيقة
والله من دخلن هالمتسعودات المجلس جابن المصايب اول ماطالبن بالسواقة وتحرير المراة ومدري وش والان راتب للمراة اسالكم بالله ليش هالعنصرية مانوضعتن بهالمكان الا لخدمة كامل الوطن رجال ونساء ليش العنصرية يالمتسعودات اطالب الملك حفظة الله بطرد النساء من المجلس والله مافيهن فايدة