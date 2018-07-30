فتح التحقيق في ولادة سيدة على كراسي الانتظار بجازان
كلفت صحة جازان لجنة للتحقيق في واقعة ولادة سيدة في كراسي الانتظار بمستشفى صبيا العام.
وبالتحقيق المبدأي تبين أن الفريق الطبي بالمستشفى باشر حالة الولادة، وهي مجهولة الهوية ولا يوجد لديها أي إثباتات رسمية أو عقد زواج.
وطلب موظف الاستقبال إثباتات المريضة حيث لم تُحضر أي أوراق ثبوتية، مع العلم بأن هناك توجيهات تنص على ضرورة إحضار الإثبات.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 31662 ] نشر منذ 2 ساعتين
أها
معندها أثبات
يعني ليست من البشر
ولاتنتمي للأمة العربية الأسلامية
إذا نتركها تواجه مصيرها🤔