في اليوم العالمي للصداقة.. القرني: الأصدقاء الأوفياء مثل العيون

عادل الحربي (صدى):

بالتزامن مع اليوم العالمي للصداقة، الموافق اليوم الأحد 30 يوليو ،أكد الداعية الشيخ عائض القرني أن الصديق الوفي كنز لا يقدر بثمن في هذا الزمان، مشبهًا الأصدقاء الأوفياء بالعيون.

وقال القرني في تغريدة له على هاشتاق ” الصديق في نظرك ” : ” الصداقة لا يزيدها ثناء، ولا ينقصها جفاء، وإنما هي صفاء، وإخاء، ووفاء، والأصدقاء الأوفياء مثل العيون، وعلاج العيون ألّا تمسها إذا آلمتك فقط تلطف بها حتى يزول الألم، فإذا وجدت صديقاً وفياً فلا تُفرّط فيه، فإنه كنز لا يُقدّر بثمن في هذا الزمن الذي قلّ به الأوفياء ” .