رغم منع استغلال الحدائق.. مقهيان يضعان الفرش على العشب الأخضر

عبدالعزيز القثامي(صدى):

رغم منع أمانة الطائف استغلال الأرصفة والحدائق بالمواقع السياحية، للجلسات الغير نظامية، استغل محلان للقهوة والشاي إحدى الحدائق على طريق وادي وج، لتقديم المشروبات واستقبال الزبائن على العشب الأخضر.

ويعود المحلان لوافدين وضعا الفرش لتقديم المشروبات للزبائن، بعد أن كانت الحديقة متنفسًا للكثير من المواطنين.

وأعرب المتنزهين عن استيائهم من الصخب والإزعاج بعد تزايد الأعداد بالحديقة، ما جعل مشاهدة النفايات في الحديقة أمرًا ملاحظًا بعد خلوها فجرًا من الزبائن.