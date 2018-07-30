بالفيديو والصور.. سيول وادي سبه تجرف الأسفلت بسبب عبارات التصريف الصغيرة.. والأهالي يناشدون أمير الباحة

إبراهيم الزهراني(صدى):

ناشد أهالي وادي سبه بتهامة الباحة صاحب السمو الملكي الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزير عبر صحيفة ” صدى ” بالتدخل لحل المشكلة التي سببتها السيول التي شهدتها المنطقة أمس الأحد.

وقال الأهالي إن الأمطار الغزيرة تسبَّبت في امتلاء وانسداد العبارات بالصخور مع غزارة الامطار نظرآ لصغرها وعدم تحمل تلك السيول القوية وإنشاء كُتل من الاتربه والاحجار ، مما جعلها تلغي دورها في عملية التصريف.

وأوضحوا أن السيول المتجمعة غيرت مسارها وغمرت الشارع العام،مسببة انجرافات وتشققات للطبقة الاسفلتية وقطع الطريق على الاهالي، موضحين ان المُشكلة العالقة هي بالعبارات، التي صُممت دون مراعاة لما حدث.

وطالبوا أن يتم توسيعها حتى تتحمل كميات الأمطار الغزيرة، ووقوفًا من قِبل الجهة المسؤولة، ومحاولة معالجة الاخطاء من قبل الشركة المنفذه للمشروع وتلافي انسدادها مع كل موسم للامطار وترميم الاسفلت الذي يخدم المواطنين وعابري الطريق مع أعمال الصيانة العاجلة.

وفي ختام حديثهم لـ ” صدى ” أكدوا أن أملهم في الله ثم في الأمير حسام بن سعود بتدخل وإنقاذ حلم تحقق لهم بعد أعوام من العناء ،سائلين الله ان يحفظ لنا حكومتنا الرشيدة وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان.