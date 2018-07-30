توضيح من عبدالله بن زنان حول وجود شيشة في معسكر النصر

ماجد محمد(صدى):

على خلفية ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، حول وجود مخالفات بمعسكر النصر المقام حاليا بسويسرا ،ووجود شيشة أدت إلى إحراق السجاد بالفندق المقيمين به، نفي المتحدث الإعلامي الرسمي للنادي عبد الله بن زنان تلك الأنباء نفيًا تامًا.

وقال بن زنان في تغريدة له عبر ” تويتر ” : ” ماذكر من إشاعات حول معسكر النصر في سويسرا هو كلام عارٍ عن الصحة والمعسكر يسير بشكل جيد تحت إشراف مدير عام الفريق الكابتن محسن الحارثي ” .