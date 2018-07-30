بالفيديو.. ” المطلق ” يجيز لنساء مكة أو جدة أو الطائف الحج بدون محرم

حمود العنزي (صدى):

قال عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، أنه يجوز للخادمات والنساء اللاتي يردن الحج من مكة أو من جدة أو من الطائف الحج بدون محرم.

واستشهد المطلق خلال برنامج ” فتاوى ” بقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ” لا تحجن امرأة إلا مع ذي محرم ” ، مشيرًا إلى أن المحرم هو الزوج أو من تحرم عليه على التأبيد.

وأضاف: ” لكن في هذا العصر هناك مدن مثل جدة والطائف والمناطق التي حولها المرأة فيها تركب مع أتوبيس النساء، وتدخل في الخيمة معهن، وليست بحاجة إلى محرمها ” .

وتابع : ” لو فرضنا أن المرأة احتاجت لمحرمها فبمجرد اتصال هاتفي به من جدة أو من الطائف يكون عندها خلال ساعة ” .