منع دخول المخالفين للمشاعر إلى المملكة لمدة 10 سنوات

نايف السالم(صدى):

شددت المديرية العامة للجوازات ،على الالتزام بالتعليمات التي تقضي بحصول المواطنين والمقيمين على تصريح للحج، وضرورة إبرازه لرجال الأمن بمداخل مكة المكرمة.

وأوضحت المديرية أن رجال الأمن ينفذون التعليمات بإعادة من لا يتوفر لديه تصريحًا بالدخول، لافتة إلى أنه سيتم توثيق هوية كل مقيم مخالف لأنظمة الحج بالخصائص الحيوية ” البصمة ” تمهيدًا لإبعاده عن المملكة، ومنعه من الدخول لمدة عشر سنوات.

وبخصوص المركبات الناقلة لحجاج من دون تصاريح ستطبق العقوبة على سائقها وكل من تثبت مشاركته بالمخالفة في ظل المطالبة بمصادرة المركبة قضائيًا.

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