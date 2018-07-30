مصرع طفلة وإصابة اثنتان بصعق كهربائي في جازان

تركي السالم(صدى):

لقيت طفلة بمحافظة صامطة في جازان مصرعها إثر تعرضها لصعق كهربائي من عمود إنارة في كورنيش بلدية الموسم جنوب المنطقة،الخميس الماضي، فيما أُصيبت طفلتان معها.

كانت أسرة الأطفال قد توجهت لنزهة جماعية على كورنيش الموسم، وذهبت الطفلة المتوفاة 4 سنوات واثنتان من قريباتها، لخزان ماء في الحديقة نفسها، وبعدما غسلت يدها لامست عمود الإنارة مع الصغيرتين، فأُصبن بصعق كهربائي، بحسب وسائل محلية.

ووثقت أسرة الطفلة تجمعات مياه، وتسريبات من خزان المياه حول عمود الإنارة المتسبب في وقوع الحادث.

ولم تكشف أمانة منطقة جازان تفاصيل الحادثة، حتى الآن.