مصرع طفلة وإصابة اثنتان بصعق كهربائي في جازان
لقيت طفلة بمحافظة صامطة في جازان مصرعها إثر تعرضها لصعق كهربائي من عمود إنارة في كورنيش بلدية الموسم جنوب المنطقة،الخميس الماضي، فيما أُصيبت طفلتان معها.
كانت أسرة الأطفال قد توجهت لنزهة جماعية على كورنيش الموسم، وذهبت الطفلة المتوفاة 4 سنوات واثنتان من قريباتها، لخزان ماء في الحديقة نفسها، وبعدما غسلت يدها لامست عمود الإنارة مع الصغيرتين، فأُصبن بصعق كهربائي، بحسب وسائل محلية.
ووثقت أسرة الطفلة تجمعات مياه، وتسريبات من خزان المياه حول عمود الإنارة المتسبب في وقوع الحادث.
ولم تكشف أمانة منطقة جازان تفاصيل الحادثة، حتى الآن.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 31646 ] نشر منذ 2 ساعتين
ووثقت أسرة الطفلة تجمعات المياة
وتسريبات المياة حول عمود الأنارة🤔
لا شطاااار ماشاءالله😐
عبد اللله عبد الكريم[ عدد التعليقات: 803 ] نشر منذ 1 ساعة
أعمدة الإنارة خطر محدق بأطفالنا دائما ما نرى أغطيتها مكشوفة والعجيب أنها بالأسفل ويمكن للمياه أن تتسرب إليها والأيادي أن تطالها!
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 31646 ] نشر منذ 59 دقيقة
إذا تدري وشايف بعيونك أن المكان هذا خطر
ليش تودي عيالك له
من البداية🤔