بالفيديو.. ألبوم جديد لـ ذكرى يذاع لأول مرة بعد 15 عام على رحيلها

أماني الغامدي(صدى):

تفاجئ عدد من متابعي ومحبي المطربة التونسية الراحلة ” ذكرى ” ، بإنتشار ميني ألبوم يحتوي على 4 أغاني جديدة تذاع لأول مرة، كانت الفنانة قد سجلتها قبل رحيلها منذ حوالى 15 عامًا.

وإطلقت هذا الألبوم منذ قرابة الأسبوع، إذ إنتشرت 4 أغنيات أشرف على تنفيذها أحد الإعلاميين المسؤولين عن صفحاتها على الـ ” سوشيال ميديا ” ، وتمّ إطلاقها عبر شبكة ” يوتيوب ” ، و حمل اسم ” عذاب الهوى ” .

كتب الأغنية التي جمل اسمها الألبوم ” سعود الشربتلي ” ، ولحنها ” سمير صفير ” ، ويتضمّن ثلاث أغنيات أخرى هي: ” فرصة أخيرة “، ” طلع القمر ” و ” يعمل إيه “، وكلها من كلمات وليد رزيقة، وألحان صلاح الشرنوبي.