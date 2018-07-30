فتاة تتعرض للتحرش الجنسي في مصعد البناية القاطنة بها
قدمت الفتاة اللبنانية ” ت.ع ” ، شكوى بتعرضها لعملية تحرش من قبل شاب كان معاه في المصعد.
وقالت ” الفتاة ” التي تقطن في مدينة جبيل بمحافظة جبل لبنان، إنها تعرضت للتحرش الجنسي من قبل الشاب السوري ” م.ف ” ، حيث حاول الإعتداء عليها داخل مصعد البناية التي تسكن بها.
وتواصل أجهزة الأمن اللبنانية، علميات البحث عن الشاب المتحرش لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضده.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50653 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياهملالي ……………… .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 31622 ] نشر منذ 22 دقيقة
أنا مدري بعض الشباب يفكر
تحرش تحرش
هذي الأمور مافيها حل وسط
خلك ذيب
يا تقدم وخربها
ياأتركها على حالها😂😂😂😂😂