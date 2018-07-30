فتاة تتعرض للتحرش الجنسي في مصعد البناية القاطنة بها

بيروت(صدى):

قدمت الفتاة اللبنانية ” ت.ع ” ، شكوى بتعرضها لعملية تحرش من قبل شاب كان معاه في المصعد.

وقالت ” الفتاة ” التي تقطن في مدينة جبيل بمحافظة جبل لبنان، إنها تعرضت للتحرش الجنسي من قبل الشاب السوري ” م.ف ” ، حيث حاول الإعتداء عليها داخل مصعد البناية التي تسكن بها.

وتواصل أجهزة الأمن اللبنانية، علميات البحث عن الشاب المتحرش لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضده.