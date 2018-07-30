شاهد.. لحظة هروب اليونانيون من ألسنة النيران لإلقاء أنفسهم في البحر

أثينا(صدى):

أظهر مقطع فيديو في اليونان سكاناً يونانيين متجمهرين على شاطئ البحر في محاولة للهرب من النيران التي التهمت مدينة ماتي القريبة من أثينا اليوم، ما أدّى إلى مقتل 80 شخصاً على الأقل.

وبين الفيديو لحظة هروب الاشخاص من ألسنة اللهب بإلقاء أنفسهم في مياه البحر مصطحبين كافة امتعتهم، وذلك بعد أن التهمت النيران الأشجار المحيطة بهم.

ويرجح أن هؤلاء الأشخاص كانوا في السيارات أو يتنزهون في الغابات، عندما باغتتهم الحرائق المستعرة، ولم يجدوا سوى البحر سبيلًا للنجاة.