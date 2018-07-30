شاهد.. لحظة هروب اليونانيون من ألسنة النيران لإلقاء أنفسهم في البحر
أظهر مقطع فيديو في اليونان سكاناً يونانيين متجمهرين على شاطئ البحر في محاولة للهرب من النيران التي التهمت مدينة ماتي القريبة من أثينا اليوم، ما أدّى إلى مقتل 80 شخصاً على الأقل.
وبين الفيديو لحظة هروب الاشخاص من ألسنة اللهب بإلقاء أنفسهم في مياه البحر مصطحبين كافة امتعتهم، وذلك بعد أن التهمت النيران الأشجار المحيطة بهم.
ويرجح أن هؤلاء الأشخاص كانوا في السيارات أو يتنزهون في الغابات، عندما باغتتهم الحرائق المستعرة، ولم يجدوا سوى البحر سبيلًا للنجاة.
فهد[ عدد التعليقات: 1752 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة الا بالله
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50653 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
فيصل[ عدد التعليقات: 1268 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يصبرهم ويكون معهم يارب
،،؛**”””سهم”””**؛،،[ عدد التعليقات: 2490 ] نشر منذ 42 دقيقة
كل مايحدث في العالم من حولنا من حروب وزلازل وقتل بسبب
ومن غير سبب ومن حرائق وفتن كل هذا مؤشرات على اقتراب
الساعة والله اعلم …