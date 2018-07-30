” الإعلام الرياضي ” يستدعي 3 إعلاميين بعد رصد مخالفات لهم

نواف السالم(صدى):

أعلن اتحاد الإعلام الرياضي برئاسة رجاء الله السلمي، عن استدعاء ثلاثة من الإعلاميين، بعد رصد تجاوزات ومخالفات لهم.

وأوضح الاتحاد في بيان له نشره عبر موقع ” تويتر ” ، أن اللجنة القانونية شرعت باستدعاء ثلاثة من الزملاء الإعلاميين على خلفية ما تم رصده من تجاوزات ومخالفات مستمرة في أطروحاتهم الإعلامية.

وأضاف أنها ستتخذ الإجراءات النظامية اللازمة تجاه المخالفين، وفقًا للقواعد الإجرائية المنظمة لذلك والصادرة أخيراً، وذلك بناءاً على توجيه رئيس مجلس إدارة الاتحاد .