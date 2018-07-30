هطول الأمطار على محافظات مكة.. والمدني يؤكد: لا يوجد حوادث

نايف السالم(صدى):

استقبلت محافظات مكة، الأمطار المتوسطة التي هطلت على الطائف وشملت أحياء السر جنوبًا، والحلقة شمالاً، وكانت غزيرة على الهدا.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة، العقيد سعيد سرحان، إن الأمطار لم تسفر عن إصابات أو حوادث.

و هطلت اليوم على أنحاء بمنطقة مكة المكرمة كانت متوسطة على العطيف شمال الطائف، وكذلك على محافظة ميسان، كما هطلت أمطار خفيفة على مركز السحن بني سعد جنوبي الطائف.

كما شملت محافظة العرضيات، وكانت غزيرة على العرضيات الشمالية، فيما هطلت أمطار متوسطة على محافظة تربة، بينما شهدت محافظة القنفذة عواصف ترابية مع أمطار متوسطة.