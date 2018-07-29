بالفيديو.. عريس يلغي الشيلات لإقامة صلاة الخسوف بتبوك

محمود البلوي(صدى):

في تصرف لاقى احترامًا كبيرًا من رواد مواقع التواصل، ألغى عريس الشيلات في حفل زفافه الذي تزامن مع يوم الخسوف الكلي للقمر مساء أمس الجمعة، لإقامة صلاة الخسوف.

‏يذكر أن العرس كان في قرية النشيفه التابعه لمنطقه تبوك ،لأبناء طحيمر ابن صالح أبو صحن الصريبطي البلوي

وطالب العريس من المعازيم إلغاء الشيلات وإقامة صلاة الخسوف، احترامًا لشعائر الله وسنة نبيه.

إقرأ أيضًا :