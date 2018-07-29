اغتيال رئيس جهاز الاستخبارات في مطار عدن الدولي

فهمي محمد(صدى):

اغتال مسلح مجهول على متن دراجة نارية اليوم الأحد، العقيد ناصر مقريح، رئيس جهاز الاستخبارات في مطار عدن الدولي.

وأوضحت مصادر أن العقيد كان عائدًا إلى منزله بعد أدائه صلاة العشاء في مسجد الحي، حيث أطلق عليه المسلح عدة طلقات أردته قتيلًا على الفور.

ويذكر أنه نجا من محاولة اغتيال سابقة، بينما قتل نجله في منتصف العام 2014، بتفجير عبوة ناسفة بسيارته.