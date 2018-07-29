  • الأحد 29

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. مركز القيادة يستقبل 700 بلاغ بعضها احتجازات وانقطاع الطرق بأمطار الباحة

مركز القيادة يستقبل 700 بلاغ بعضها احتجازات وانقطاع الطرق بأمطار الباحة

مركز القيادة يستقبل 700 بلاغ بعضها احتجازات وانقطاع الطرق بأمطار الباحة
محمد بن شقيه(صدى):

من بشائر الخير و البركة هطول أمطار متوسطة على عموم محافظات منطقة الباحة في قطاعي السراة و تهامة مما أدى إلى جريان عدد كبير من الأودية و الشعاب و أستقبل مركز القيادة و التوجية أكثر من 700 بلاغ تقريباً تفيد بوجود احتجازات و انقطاع طرق و سقوط بعض الأسوار المنزلية ، فيما تم اغلاق عقبتي حزنة و الأبناء بمحافظة بلجرشي احترازياً ، كما تم عقد اللجان الفورية و تطبيق خطة الطواري المعدة لمواجهة أخطار الأمطار و استدعاء 50٪؜ من الافراد المسلّمين حيث باشرت الفرق الميدانية 35 حالة احتجاز بدون وجود اصابات أو وفيات و لله الحمد و تم التعامل مع جميع الحالات من قبل الفرق الميدانية و اخراجهم و هم بصحة جيدة عدا حالة واحدة هلع لقائد مركبة اثناء تواجده بمنتصف طريق عقبة حزنه كما تم متابعة مهرجانات الصيف في جميع محافظات منطقة الباحة قطاع السراة و تم تحريك جميع دوريات السلامة في جميع المواقع و منع قائدي المركبات من عبور الأودية حفاظاً على سلامة الأرواح و الممتلكات .

و الدفاع المدني يهيب بجميع الأخوة المواطنين و المقيمين إلى أخذ الحيطة و الحذر و عدم المجازفة في عبور الأودية اثناء هطور الأمطار و الاستماع الى تعليمات و تنبيهات دوريات السلامة المنتشرة في جميع المواقع حفاظاً على سلامة الأرواح و الممتلكات .

و قد ثمن مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة العميد علي بن خضران المنتشري لجميع الجهات المشاركة جهودهم في مشاركتهم لتنفيذ خطة الطوارئ بالمنطقة.

متمنين للجميع السلامة الدائمة .


الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *