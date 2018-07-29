مركز القيادة يستقبل 700 بلاغ بعضها احتجازات وانقطاع الطرق بأمطار الباحة

محمد بن شقيه(صدى):

من بشائر الخير و البركة هطول أمطار متوسطة على عموم محافظات منطقة الباحة في قطاعي السراة و تهامة مما أدى إلى جريان عدد كبير من الأودية و الشعاب و أستقبل مركز القيادة و التوجية أكثر من 700 بلاغ تقريباً تفيد بوجود احتجازات و انقطاع طرق و سقوط بعض الأسوار المنزلية ، فيما تم اغلاق عقبتي حزنة و الأبناء بمحافظة بلجرشي احترازياً ، كما تم عقد اللجان الفورية و تطبيق خطة الطواري المعدة لمواجهة أخطار الأمطار و استدعاء 50٪؜ من الافراد المسلّمين حيث باشرت الفرق الميدانية 35 حالة احتجاز بدون وجود اصابات أو وفيات و لله الحمد و تم التعامل مع جميع الحالات من قبل الفرق الميدانية و اخراجهم و هم بصحة جيدة عدا حالة واحدة هلع لقائد مركبة اثناء تواجده بمنتصف طريق عقبة حزنه كما تم متابعة مهرجانات الصيف في جميع محافظات منطقة الباحة قطاع السراة و تم تحريك جميع دوريات السلامة في جميع المواقع و منع قائدي المركبات من عبور الأودية حفاظاً على سلامة الأرواح و الممتلكات .

و الدفاع المدني يهيب بجميع الأخوة المواطنين و المقيمين إلى أخذ الحيطة و الحذر و عدم المجازفة في عبور الأودية اثناء هطور الأمطار و الاستماع الى تعليمات و تنبيهات دوريات السلامة المنتشرة في جميع المواقع حفاظاً على سلامة الأرواح و الممتلكات .

و قد ثمن مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة العميد علي بن خضران المنتشري لجميع الجهات المشاركة جهودهم في مشاركتهم لتنفيذ خطة الطوارئ بالمنطقة.

متمنين للجميع السلامة الدائمة .