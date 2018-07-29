بالفيديو.. ” الماجد ” يوضح حكم الجمع بين صلاتين في حالة الغبار الشديد

حمود العنزي (صدى):

بين قاضي الاستئناف عضو مجلس الشورى السابق، الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد، حكم ترك صلاة الجماعة أو الجمع بين صلاتين في حال الغبار الشديد.

وقال ” الماجد ” خلال برنامج ” يستفتونك ” المذاع على قناة رسالة : ” إذا كان هذا الغبار أو الرياح يؤدي إلى ضرر على الإنسان فيجوز انه يترك صلاة الجماعة ، فبعض الناس تشكو من الحساسية في الصدر و الجهاز التنفسي ويحتاج أن يكون معزول في غرفة وهذا مايوصي به الأطباء ” .

وأضاف: ” إذا كان الإنسان يشكو من حساسية في الصدر أو ربو فلا حرج عليه في ترك الجمعة والجماعة ، إذا كان ذلك يفاقم المرض والله سبحانه وتعالي أباح صلاة الجماعة في أقل من هذا ،وأباح الجمع بين الصلاتين من أجل المطر وهذا من لطف الله بعباده ” .