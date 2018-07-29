بالفيديو.. ” الماجد ” يوضح حكم الجمع بين صلاتين في حالة الغبار الشديد
بين قاضي الاستئناف عضو مجلس الشورى السابق، الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد، حكم ترك صلاة الجماعة أو الجمع بين صلاتين في حال الغبار الشديد.
وقال ” الماجد ” خلال برنامج ” يستفتونك ” المذاع على قناة رسالة : ” إذا كان هذا الغبار أو الرياح يؤدي إلى ضرر على الإنسان فيجوز انه يترك صلاة الجماعة ، فبعض الناس تشكو من الحساسية في الصدر و الجهاز التنفسي ويحتاج أن يكون معزول في غرفة وهذا مايوصي به الأطباء ” .
وأضاف: ” إذا كان الإنسان يشكو من حساسية في الصدر أو ربو فلا حرج عليه في ترك الجمعة والجماعة ، إذا كان ذلك يفاقم المرض والله سبحانه وتعالي أباح صلاة الجماعة في أقل من هذا ،وأباح الجمع بين الصلاتين من أجل المطر وهذا من لطف الله بعباده ” .
اترك تعليقاً