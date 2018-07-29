بالفيديو.. سقوط قائد ” نيسان ” يمارس التفحيط في قبضة مرور عسير

أبها(صدى):

تمكنت دوريات مرور منطقة عسير من ضبط شاب في العقد الثاني من عمره بعد ممارسته التفحيط داخل أحياء مدينة أبها.

تعود تفاصيل الواقعة عندما رصدت دوريات المرور بمدينة أبها سيارة من نوع نيسان يمارس قائدها عملية التفحيط في عدة مواقع ، وذلك أثناء متابعتها داخل الأحياء.

وعلى الفور ، تم القبض على مرتكب مخالفة التفحيط ليتم تطبيق النظام بحقه، وإحالته للهيئة المرورية لاتخاذ الإجراءات النظامية.